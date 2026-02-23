Филиппо призвал Францию выйти из Евросоюза
Франции следует выйти из Евросоюза после высказываний депутата Европарламента Томаша Здеховского о возможных санкциях против Венгрии, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Политик прокомментировал публикацию евродепутата, в которой Здеховский заявил, что если Венгрия заблокирует новые антироссийские санкции, то Евросоюзу стоит заморозить финансовую поддержку Будапешта и приостановить избирательные права страны в союзе, передает «Прайм».
Он призвал к выходу Франции из Евросоюза.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил о блокировке Венгрией 20-го пакета санкций ЕС.
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел Евросоюза не смогут согласовать двадцатый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе.