Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что США намерены приурочить к празднованию Дня независимости 4 июля объявление о новых бизнес-сделках, реализация которых станет возможна после установления мира. Такое заявление он сделал в разговоре с украинскими журналистами.

«Мне кажется, уже есть договоренности, и эти документы будут обнародованы после того, как, по их мнению, будет какое-то соглашение этим летом», — заявил бывший командующий украинскому «24 каналу».

Он полагает, что именно этим объясняется требование США к Киеву согласовать сделку к летнему периоду — чтобы к 4 июля, Дню независимости США, можно было объявить о грандиозных бизнес-сделках.

Ранее сообщалось, что администрация США уже оказывает на Киев серьезное давление, настаивая на завершении конфликта к началу лета и увязывая мирные договоренности с внутренним политическим календарем в Вашингтоне. На этом фоне в окружении Владимира Зеленского обострились разногласия по вопросам возможных территориальных уступок и формата мирного соглашения, включая обсуждение референдума и вариантов особого экономического режима для части Донбасса.