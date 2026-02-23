Иран охватила волна студенческих протестов

Новые столкновения на улицах Ирана — на митинги вышли студенты. Протесты охватили сразу несколько университетов страны. По данным Financial Times, молодые люди скандировали лозунги против действующего лидера. Издание уточняет, что силовики, как правило, не имеют права входить на территорию вузов. Среди прочего митингующие требовали освободить их однокурсников, задержанных на протестах в январе.

© BFM.RU

В Тегеране студенты столкнулись с представителями иранской полувоенной организации «Басидж», которая входит в Корпус стражей исламской революции. Иностранные СМИ сообщают о пострадавших среди протестующих, точное их количество неизвестно.

Может ли очередной виток уличных протестов подтолкнуть США к активным военным действиям в отношении Ирана? Рассуждает Николай Сухов, профессор Института востоковедения и африканистики НИУ ВШЭ:

— Причины, которые вызывали протесты, — это все предыдущие причины, они никуда не делись. Жизнь в стране крайне тяжелая. Все годы нынешнего режима Исламская Республика Иран мотивировала собственных граждан быть активными политически, в первую очередь в поддержку. Когда стало совсем плохо, этот социальный активизм сыграл против руководства страны. Миллионы людей недовольны тем, что происходит в стране и вокруг страны: угроза серьезного удара, тотальной войны нагнетается и накапливается.

— Может ли эта ситуация подтолкнуть Трампа к более активным военным действиям в отношении Ирана?

— Для Трампа — это прекрасный повод сказать, что я иду на помощь в форме супермена, лечу на помощь многострадальному иранскому народу, и начать военную операцию с тем, чтобы удалить верхушку руководства страны. Вполне возможно, что сейчас внутренняя агентура подогревает протесты, чтобы дать повод для удара. Предыдущие масштабные протесты не совпали по времени с готовностью американской военной машины нанести удар, а сейчас очевидно, что американцы готовы.

Вашингтон держит в непосредственной близости от Персидского залива свой военный контингент. Это эсминцы с дальнобойными ракетами, а также авианосцы «Авраам Линкольн» и «Джеральд Форд», на борту которых находятся эскадрильи истребителей.

Тем временем Иран заявил о готовности пойти на новые уступки в переговорах с США. Как пишет Reuters, Тегеран дает сигнал о готовности к компромиссу по ядерной теме, при этом свою ракетную программу обсуждать отказывается.

Переговоры между США и Ираном в Женеве запланированы на 26 февраля. В тот же день и в том же месте должен состояться и очередной раунд переговоров между Москвой, Киевом и Вашингтоном по урегулированию российско-украинского конфликта.