Экс-премьер Польши попал в дело о хищении $370 млн при закупке пыли вместо угля

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подозревается в причастности к махинациям на 1,3 млрд злотых ($370 млн) при закупке угля из Казахстана, Австралии и Колумбии. Об этом заявил глава МВД республики Марчин Кервиньский в эфире TVP Info.

© Газета.Ru

По его словам, «угольная афера правительства Моравецкого стала фактом» — после того как Правительственное агентство стратегических резервов (RARS) направило в прокуратуру уведомление о возможном соучастии экс-премьера в совершении преступления, повлекшего финансовые потери для бюджета.

Со ссылкой на оценки экспертов глава МВД Польши заявил, что после продажи импортного угля государство сможет вернуть в лучшем случае 300 млн злотых — то есть максимум четверть от потраченной на его закупку суммы, а безвозвратные потери бюджета составят почти 1 млрд злотых.

В материалах RARS говорится, что из 750 тысяч тонн угля, которые правительство в 2022 году закупило в третьих странах на нужды польских домохозяйств, 40% оказалось непригодным для использования, поскольку представляло собой шлам — измельченные отходы от обогащения руд («мусор» в переводе с немецкого).

В ходе расследования было установлено, что половина угля (54%) импортировалась из Казахстана, треть (31%) — из Колумбии и еще 14% — из Австралии. Какая из стран поставила шлам, неизвестно.

В результате бюджет понес убытки, связанные с необходимостью дозакупки пригодного к использованию угля, а также потерял 200 млн злотых ($57 млн) из-за складских расходов на хранение «мусора», сообщил Кервиньский.

Некачественный уголь был закуплен Польшей после отказа от импорта российского. Власти страны заявляли, что намерены сократить долю потребления угля в своей энергетике. В результате в Польше скопились нераспроданные запасы собственного каменного угля, на хранение которого потребовались значительные суммы из госбюджета.