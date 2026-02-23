Глава МИД ФРГ заявил, что страны ЕС посылают неверный сигнал России

Призывы к возобновлению переговоров с Россией чреваты рисками послать «неверный сигнал», рассказал журналистам глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль. Об этом пишет РБК.

В январе-феврале 2026 года лидеры Финляндии, Латвии, Эстонии, Франции, ФРГ и ряда других стран высказались о необходимости возобновления диалога с Россией.

В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что его страна «всегда готова к переговорам с Россией».

«Я считаю, что предложения о переговорах с Россией могут лишь создать впечатление, что дальнейшее упрямство приведет к все большим уступкам, и что мы посылаем неверный сигнал», — отметил Вадефуль.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что во время переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Женеве представители стран Европы «сидели в предбаннике» и «пили кофе».