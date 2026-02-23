Венгрия получила от России данные об устранении повреждений на нефтепроводе «Дружба», заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Мы получили обнадёживающую информацию, что в Татарстане устранены неисправности, возникшие в результате нападения на насосную станцию нефтепровода «Дружба», — цитирует его ТАСС.

По словам Сийярто, возобновление и сроки поставок нефти зависят от решения киевского режима. Он подчеркнул, что невозобновление транспортировки по трубопроводу — политшантаж Венгрии.

«‎Большая битва»‎: Венгрия поставила ультиматум Евросоюзу

Ранее корреспондент RT Дональд Кортер заявил, что Брюссель встал на сторону Украины в конфликте с Венгрией.