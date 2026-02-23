Сийярто рассказал об обнадеживающей информации из России

Сийярто: Венгрия получила от России данные об устранении повреждений «Дружбы»
Венгрия получила от России данные об устранении повреждений на нефтепроводе «Дружба», заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
«Мы получили обнадёживающую информацию, что в Татарстане устранены неисправности, возникшие в результате нападения на насосную станцию нефтепровода «Дружба», — цитирует его ТАСС.
По словам Сийярто, возобновление и сроки поставок нефти зависят от решения киевского режима. Он подчеркнул, что невозобновление транспортировки по трубопроводу — политшантаж Венгрии.
