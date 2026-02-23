Евросоюз сократит численность российского постпредства в Брюсселе

Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз принял решение сократить российское дипломатическое присутствие при ЕС.

Выступая по итогам встречи глав МИД стран ЕС, Каллас указала, что численность постпредства России в Брюсселе будет сокращена до 40 человек.

Каллас не привела подробностей того, когда состоится сокращение и будут ли российские дипломаты объявлены персонами нон грата.

Заявление Каллас последовало после того, как главы МИД стран ЕС не смогли договориться о принятии 20-го пакета антироссийских санкций. Его принятие заблокировала Венгрия из-за того, что Украина прекратила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба". Также Будапешт наложил вето на выделение кредита Киеву в размере 90 миллиардов евро.