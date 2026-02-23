Россиян предостерегли от поездок в Мексику из-за массовых беспорядков

Посольство России в Мексике настоятельно рекомендует гражданам России временно отказаться от поездок в мексиканский штат Халиско из-за массовых беспорядков, вызванных убийством главы местного наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо.

Тем россиянам, кто уже оказался в данном районе, рекомендовано проявлять повышенную осторожность: избегать людных мест, внимательно следить за сообщениями официальных органов власти и строго придерживаться всех инструкций местной полиции.

До настоящего момента сообщений о пострадавших среди россиян не поступало, однако ситуация остается напряженной и контролируется дипломатическими службами.

По оценке Российского союза туриндустрии, на 23 февраля в Мексике находятся 3,5–5 тысяч россиян — туристов, деловых путешественников и релокантов. Около 65–75 процентов из них путешествуют самостоятельно, остальные — клиенты туроператоров. Массовых обращений об отмене туров или досрочном возврате пока не поступало, сообщает 360.ru.

Ранее сообщалось, что в нескольких штатах Мексики начались массовые беспорядки после спецоперации, в ходе которой был ликвидирован лидер одного из самых мощных наркокартелей страны.

Российские туристы, оказавшиеся в зоне конфликта, рассказали о тяжелой ситуации. Очевидец из Пуэрто-Вальярты сообщил, что боевики начали останавливать автомобили, высаживать людей и поджигать машины прямо на дорогах.