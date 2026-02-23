Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на данный момент Украина не способна вернуть границы 1991 года.

«Сегодня это (попытка вернуть границы 1991 года) означало бы очень большие потери – миллионы человек. <…> И у нас также недостаточно оружия. Это зависит не только от нас, но и от наших партнеров. Поэтому на данный момент это невозможно», – сказал он в интервью Би-би-си, передает ТАСС.

После распада СССР в 1991 году Украина обрела границы по линии бывшей Украинской ССР. В 2014 году в Крыму и Севастополе прошли референдумы, по результатам которых большинство жителей поддержали воссоединение с Россией, однако Киев официально отказался признавать итоги голосования.

Ранее опрос показал рост числа согласных на территориальные уступки украинцев.

Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что позиция Киева о возвращении к границам Украины 1991 года является нереалистичной.

В МИД России заявляли, что Москва не допустит возвращения Украины к границам 1991 года.