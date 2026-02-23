В Молдавии развивают украинский язык

Как сообщило Министерство образования Молдавии, эти меры связаны с международными обязательствами страны «по защите прав национальных меньшинств и интеграции детей-беженцев из Украины, а также с учетом значительного числа этнических украинцев, компактно проживающих в стране».

План предусматривает: разработку школьных программ по украинскому языку и литературе для классов, где изучается предмет как родной или факультативный, повышение квалификации учителей, преподающих предмет.

А также – «тематические декады украинского языка в школах регионов компактного проживания украинцев, фестивали, конкурсы чтецов, выставки и встречи с писателями».