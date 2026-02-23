Активисты повесили в Лувре снимок экс-принца Эндрю после задержания

Британская группа активистов «Все ненавидят Илона» повесила в Лувре снимок Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, бывшего принца Великобритании Эндрю), на которой тот запечатлен вскоре после задержания в рамках расследования его связей со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщила газета The Telegraph.

По данным журналистов, эта фотография была сделана в тот момент, когда бывший британский принц вышел из полицейского участка. Так, на снимке Маунтбеттен-Виндзор сидит на заднем сиденье автомобиля. Сотрудники музеи прервали акцию и сняли импровизированный экспонат спустя порядка 15 минут.

Сообщалось, что экс-принцу может грозить пожизненное заключение за нарушения, совершенные на посту государственного служащего. Незадолго до этого британская полиция задержала Эндрю — младшего Карла III. Его заподозрили в должностном преступлении. В этот же день Маунтбаттен-Виндзора отпустили из-под стражи.

Эндрю еще в 2005 году оказался втянут в скандал вокруг Эпштейна, с которым он познакомился в 1990-е годы. Бизнесмена обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней, и на суде свидетельница заявила, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, финансист принуждал ее заниматься сексом с ним и другими мужчинами.