Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук написал в своей статье для сайта движения, что Лондон пытается навязать украинцам «спасителя» в лице экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), а ныне посла в Великобритании Валерия Залужного.

«Британцам очень важно поставить своего, а не проамериканского президента в Киеве, и они поняли, что время поменять [президента Украины Владимира] Зеленского пришло, иначе они потеряют влияние в управлении этим конфликтом», — поделился Медведчук.

Он напомнил об интервью Залужного, в котором тот обвинил Зеленского в неудачах ВСУ на фронте. Однако, по мнению Медведчука, замена Зеленского на Залужного «не сулит ничего хорошего» для украинцев, «поскольку не решит никаких проблем».

20 февраля военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал

обвинения экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), а ныне посла в Великобритании Валерия Залужного в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, касающиеся провала контрнаступления ВСУ в 2023 году.

Эксперт допустил, что за заявлениями бывшего главкома стоит Лондон, недовольный результатами третьего раунда переговоров в Женеве, а именно тем, что Зеленский «мечется» между указами США и Британии, не зная, кого слушаться. «Размен», по его словам, уже начался.

Ранее Медведев назвал Зеленского полезным идиотом.