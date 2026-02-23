В Европе сообщили о шести тайных хранилищах файлов Эпштейна

Согласно информации, опубликованной британской газетой The Telegraph со ссылкой на изученные документы, покойный финансист Джеффри Эпштейн арендовал на территории Соединенных Штатов как минимум шесть секретных складских помещений.

Целью создания этой сети тайников было сокрытие от властей потенциально компрометирующих материалов, включая фотографии и компьютеры. Примечательно, что, как указывает издание, следователи не проводили обысков в этих хранилищах, что оставляет вероятность существования ранее неизвестных улик по громкому делу.

Журналисты выяснили, что к созданию системы тайников Эпштейн приступил еще в середине двухтысячных годов, после того как узнал о возможности обыска со стороны правоохранительных органов. Финансист нанял частных детективов, которые за десятки тысяч долларов переместили его компьютеры в специально арендованное закрытое помещение в Нью-Йорке. В дальнейшем, как следует из обнаруженных документов, сотрудники Эпштейна обсуждали планы по транспортировке компьютеров и дисков с его личного острова на Виргинских островах в материковые тайники. Часть этих материалов, предположительно, могла относиться к периоду до 2009 года, то есть ко времени, предшествовавшему обнародованию первых официальных писем финансиста.

Эта информация дополняет недавние сообщения о возможной утрате других важных данных по делу Эпштейна. Ранее журналисты The Times обратили внимание на то, что часть информации о перелетах скандального миллиардера, находившаяся в распоряжении британских военно-воздушных сил, была уничтожена. Официальной причиной назвали истечение установленного срока хранения данных.