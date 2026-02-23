Зеленский ответил на обвинения Трампа в диктатуре
Владимир Зеленский заявил, что он «не диктатор» и не начинал российско-украинский конфликт. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.
В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», подчеркнув, что украинский лидер отказывается проводить выборы в стране на фоне низких рейтингов.
«Я не диктатор, и я не начинал войну, вот и все», — заметил Зеленский, рассмеявшись.
Журналисты попросили политика ответить, доверяет ли он американскому лидеру, верит ли в то, что Трамп обеспечит гарантии безопасности Киеву.
Украинский лидер также затронул вопрос участия в выборах. Он отметил, что «может баллотироваться, а может и не баллотироваться» — окончательное решение еще не принято.