Зеленский ответил на обвинения Трампа в диктатуре

Владимир Зеленский заявил, что он «не диктатор» и не начинал российско-украинский конфликт. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», подчеркнув, что украинский лидер отказывается проводить выборы в стране на фоне низких рейтингов.

«Я не диктатор, и я не начинал войну, вот и все», — заметил Зеленский, рассмеявшись.

Журналисты попросили политика ответить, доверяет ли он американскому лидеру, верит ли в то, что Трамп обеспечит гарантии безопасности Киеву.

«Речь идет не только о президенте Трампе, мы говорим об Америке. Нам нужны гарантии, например, на 30 лет. Политическая элита изменится, лидеры сменятся», — ответил Зеленский.

Украинский лидер также затронул вопрос участия в выборах. Он отметил, что «может баллотироваться, а может и не баллотироваться» — окончательное решение еще не принято.