Президент Украины Владимир Зеленский поставил под сомнение надежность американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает британская газета BBC.

В интервью изданию политик ответил на вопрос журналиста о доверии хозяину Белого дома, в том числе в вопросе гарантий безопасности. По словам Зеленского, Киев нуждается также в поддержке конгресса, поскольку гарантии необходимо получить на 30 лет — к тому времени президент успеет смениться.

В статье BBC отмечается, что украинский лидер фактически усомнился в своем доверии к американскому коллеге.

«Другими словами, Дональд Трамп может быть ненадежным партнером, но он не останется президентом вечно», — пишет издание.

20 февраля Владимир Зеленский рассказывал, что Россия и США требуют, чтобы Украина вывела войска с территории Донбасса для урегулирования конфликта. До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна быстрее занять более гибкую позицию в вопросе мирного урегулирования кризиса.