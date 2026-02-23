Названа страна, решившая ускорить вступление в ЕС из-за Трампа

Исландия, после серии интенсивных контактов с представителями Евросоюза в Брюсселе, может провести референдум о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС уже в августе 2026 года. Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По данным портала, власти страны изначально планировали инициировать соответствующие процедуры в 2027 году.

На стремление Рейкьявика ускорить голосование по вопросу ЕС повлияла эскалация угроз со стороны США, заметил автор статьи. В частности, то, что президент США Дональд Трамп несколько раз упоминал Исландию во время своих выступлений, посвященных возможному расширению США.

«Я думаю, что упоминание Исландии четыре раза в речи [президента США Дональда] Трампа определенно заставило людей задуматься», — уточнил представитель ЕС,

Обозреватель заметил, что парламент Исландии объявит дату референдума в ближайшие недели. Если исландцы проголосуют «за», они могут присоединиться к блоку раньше любой другой страны-кандидата, заявил один из источников.

«На бумаге это было бы не так уж сложно; может даже потребоваться всего год», — разъяснил официальный представитель ЕС.

Вместе с тем, предупредил бывший президент Исландии Гудни Йоуханнессон, вступление в ЕС может столкнуться с «очень серьезными внутриполитическими препятствиями».

Самый большой камень преткновения — права на рыболовство, которое является важной частью исландской экономики.