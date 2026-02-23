Евросоюз может пополниться новой страной

Исландские власти рассматривают возможность досрочного проведения референдума о возобновлении переговоров по вступлению в Евросоюз. Как сообщает Politico со ссылкой на источники, голосование может состояться уже в августе.

«Исландия рассматривает возможность проведения голосования по вопросу возобновления переговоров о членстве в Евросоюзе уже в августе», – передает издание.

Правящая коалиция в Рейкьявике планировала вынести этот вопрос на всенародное обсуждение к 2027 году. Однако сроки, по данным источников, решили пересмотреть из-за обострения международной обстановки. Среди факторов называются введение Вашингтоном пошлин в отношении Исландии, а также заявления президента США Дональда Трампа о возможной аннексии Гренландии.

Собеседники уточняют, что парламент страны намерен объявить дату голосования в течение ближайших недель. В случае положительного решения граждан Исландия теоретически сможет продвинуться по пути интеграции быстрее других государств-кандидатов.

Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году на фоне финансового кризиса. Спустя четыре года переговоры были приостановлены после стабилизации экономики, а в 2015 году власти попросили не рассматривать страну в качестве кандидата. При этом Исландия уже входит в Шенгенскую зону и Европейскую экономическую зону, поэтому значительная часть норм ЕС применяется на ее территории.

