В Белом доме подтвердили участие США в ликвидации Эль Менчо
Власти США официально подтвердили, что предоставляли разведывательную поддержку мексиканским силовым структурам при ликвидации лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По её словам, американская разведка помогала мексиканским коллегам на этапе подготовки операции. В результате спецмероприятий были уничтожены ещё трое членов картеля, трое получили ранения, а двое задержаны.
Волна насилия охватила Мексику после ликвидации лидера картеля
«Эль Менчо был одной из ключевых целей как для мексиканских, так и для американских властей, поскольку он занимался контрабандой фентанила в США. Президент ясно дал понять: Соединённые Штаты добьются наказания для наркоторговцев, которые поставляют смертельно опасные вещества на нашу территорию», — отметила Ливитт в социальной сети X.
Немесио Осегера Сервантес был ликвидирован 22 февраля в мексиканском городе Тапальпа. В операции принимали участие самолёты ВВС Мексики и Специальные силы немедленного реагирования Национальной гвардии. После его смерти участники картеля устроили массовые погромы и беспорядки в восьми мексиканских штатах.