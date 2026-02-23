Власти США официально подтвердили, что предоставляли разведывательную поддержку мексиканским силовым структурам при ликвидации лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По её словам, американская разведка помогала мексиканским коллегам на этапе подготовки операции. В результате спецмероприятий были уничтожены ещё трое членов картеля, трое получили ранения, а двое задержаны.

Волна насилия охватила Мексику после ликвидации лидера картеля

«Эль Менчо был одной из ключевых целей как для мексиканских, так и для американских властей, поскольку он занимался контрабандой фентанила в США. Президент ясно дал понять: Соединённые Штаты добьются наказания для наркоторговцев, которые поставляют смертельно опасные вещества на нашу территорию», — отметила Ливитт в социальной сети X.

Немесио Осегера Сервантес был ликвидирован 22 февраля в мексиканском городе Тапальпа. В операции принимали участие самолёты ВВС Мексики и Специальные силы немедленного реагирования Национальной гвардии. После его смерти участники картеля устроили массовые погромы и беспорядки в восьми мексиканских штатах.