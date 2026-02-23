Визит лидеров Евросоюза в Киев находится на грани срыва

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Коста могут отменить свой визит в Киев 24 февраля из-за неспособности ЕС принять новые санкции против России. Об этом сообщает издание Politico.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в ходе встречи министров иностранных дел стран ЕС в понедельник Будапешт проголосует против новых рестрикций. По его словам, Венгрия будет блокировать любые санкции Евросоюза против России до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу "Дружба". Будапешт также угрожает заблокировать выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро.

"Фон дер Ляйен и Коста надеялись приехать с подарками: 20-м пакетом санкций против России, а также обещанием финансовой помощи ЕС в виде кредита в размере 90 миллиардов евро, - отмечает Politico.- Но теперь эта пара может появиться в украинской столице с пустыми руками".

По словам европейских дипломатов, мнение которых приводит Politico, главы МИД стран ЕС вряд ли примут новые санкции на встрече в понедельник. Несмотря на то, что ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас выражала уверенность, что рестрикции будут приняты к 24 февраля, в Брюсселе считают, что они "в итоге будут одобрены, но не к поездке фон дер Ляйен и Косты в Киев".