Новые протесты: Иран согласился сократить запасы урана

Иран отказывается вывозить свои 300-килограммовые запасы высокообогащенного урана, но готов снизить уровень чистоты запасов, которые он хранит под наблюдением ядерной инспекции ООН и МАГАТЭ, сообщили иранские источники.

Это предложение ляжет в основу предложения, которое Иран должен сделать США в ближайшие несколько дней, в то время как президент США Дональд Трамп взвешивает, стоит ли использовать свою военно-морскую армаду на Ближнем Востоке для нападения на эту страну.

Эта новость появилась после того, как в субботу в Мешхедском университете медицинских наук и, по меньшей мере, в двух университетах Тегерана вспыхнули протесты, что вызвало новые столкновения на улицах, пишет The Guardian. Университеты возобновили работу после того, как были закрыты из-за опасений протестов.

Иран располагает запасами урана, обогащенного до 60%, что близко к оружейному качеству, но готов снизить его чистоту до 20% или ниже, отмечает The Guardian.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также утверждает, что со стороны США не поступало требований отказаться от права на обогащение на территории Ирана. Вместо этого основное внимание уделяется чистоте обогащения и количеству центрифуг, которые должны быть разрешены. Обсуждался вопрос об отправке запасов в Россию и о том, чтобы связать внутреннюю программу Ирана по обогащению урана с зарубежным консорциумом, но иранские источники настаивают на том, что вопрос о консорциуме не поднимался.

Иранские СМИ, близкие к правительству, цитируют слова иранского дипломата: “Мы подчеркивали эту позицию в ходе переговоров, что ядерные материалы не будут вывезены из страны”.

Заявление Тегерана о его относительно бескомпромиссной позиции означает, что степень доступа, который будет предоставлен МАГАТЭ для инспекции ядерных объектов, будет иметь большое значение, комментирует The Guardian.

Предложение Ирана, вероятно, определит, будет ли Трамп вынужден начать военные действия против страны. В интервью в США, вышедшем в эфир в пятницу, Арагчи сказал: “Вашингтон не просил Тегеран навсегда приостановить обогащение урана”, добавив, что Тегеран не предлагал Вашингтону временно приостановить обогащение урана.

Глава МИД Исламской Республики отверг сообщения о том, что Иран предложил приостановить обогащение урана на два-три года, заявив: “Это неправда, что Соединенные Штаты призвали к полному прекращению обогащения”.

Его высказываниям опроверг посол США в ООН Майк Уолц, который, по подсказке своего собеседника, заявил, что США добиваются “нулевого обогащения урана” Ираном.

Реза Насри, иранский юрист, имеющий связи в министерстве иностранных дел, предупредил: “Если Иран подвергнется нападению в то время, когда ядерные разногласия все еще могут быть урегулированы дипломатическим путем на справедливой основе, другие государства региона неизбежно придут к одному выводу: ядерное оружие является единственным реальным сдерживающим фактором против США и Израиля”.