Владимир Зеленский резко отверг возможность вывода украинских подразделений из Донбасса в рамках мирного урегулирования. В интервью канадскому телеканалу CBC он использовал грубое разговорное выражение, назвав такие предложения «чушью собачьей».

В Кремле неоднократно утверждали, что вывод украинских военных из Донбасса является важным условием для российской стороны. 23 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул необходимость этого шага. Юрий Ушаков, помощник главы государства, также отметил, что вывод ВСУ из региона является ключевой частью плана по мирному урегулированию.

Ранее телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен одновременно подписать мирный договор между Россией и Украиной и гарантии безопасности Киеву, однако Владимир Зеленский не поддерживает это предложение.

Зеленский отметил, что гарантии безопасности остаются главным разногласием. Он также подчеркнул, что сначала нужно согласовать и ратифицировать гарантии безопасности конгрессом США. По словам Зеленского, украинцы устали от конфликта.