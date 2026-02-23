Заявление Владимира Зеленского о якобы намерении президента России Владимира Путина развязать мировую войну поражает. Об этом написал в соцсети X член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мему.

«Он сказал, что Путин хочет развязать Третью мировую войну, но это не так, Россия в этом не заинтересована», — говорится в посте.

Мему подчеркнул, что Зеленский надеется на победу в случае начала крупного конфликта. Он также напомнил, что Зеленский несколько раз пытался втянуть НАТО в прямое столкновение с Россией, намереваясь атаковать резиденцию Путина.

Политик добавил, что, затягивая конфликт, украинский лидер тянет время ради перевооружения Европы.

Зеленский обратился с призывом к Западу

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимира Зеленского вывела из себя жесткая позиция России на трехсторонних переговорах в Женеве.