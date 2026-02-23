Волна насилия охватила Мексику после ликвидации лидера картеля

Мексику охватила волна насилия после того, как спецоперация силовиков завершилась ликвидацией лидера картеля «Новое поколение Халиско Эль Менчо. В ответ преступники поджигают транспорт и блокируют дороги в курортных зонах. Аэропорт в Халиско отменил рейсы. Власти направили в регионы армию и Нацгвардию, усилили патрулирование улиц. Туристам рекомендовано временно не покидать гостиницы и следить за развитием ситуации.

Наиболее тревожная обстановка сложилась в тихоокеанском курорте Пуэрто-Вальярта (штат Халиско). Там неизвестные подожгли несколько автобусов и автомобилей, перекрыв трассы горящим транспортом. Власти стянули в регион дополнительные силы армии и Национальной гвардии. Международный аэропорт города отменил все внутренние и часть международных рейсов.

Волна поджогов и блокад дорог докатилась до карибского побережья. В штате Кинтана-Роо перекрыты трассы в районе Канкуна, в том числе ведущие к Леону-Викарио. Аэропорт Канкуна работает в штатном режиме, однако пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус рейсов. Поджоги автомобилей и коммерческих объектов также зафиксированы в Плайя-дель-Кармен, Тулуме и на острове Косумель. Местные власти ограничили движение и усилили меры безопасности. Официальных данных об атаках на отели, пляжи или археологические зоны не поступало, однако туристов просят не покидать гостиницы.

Операция по задержанию Эль Менчо была проведена элитными подразделениями армии при поддержке ВВС и Нацгвардии. В ней участвовали военная разведка и спецпрокуратура по оргпреступности, а также американские силовые ведомства. В ходе спецоперации задержаны двое предполагаемых членов картеля, изъято оружие и бронетехника, включая гранатометы. Трое военнослужащих получили ранения.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум призвала граждан сохранять спокойствие и поблагодарила силовиков за работу. В Халиско и соседние штаты перебрасываются дополнительные подразделения Национальной гвардии и армии.

