Действия стран Запада в украинском конфликте и отказ от диалога с Россией являются полнейшей глупостью. Об этом заявил бывший Член Национального совета Швейцарии Роджер Кеппель на YouTube-канале издания Die Weltwoche.

«Провоцировать такой конфликт на Украине, который потом приходится с большим трудом заканчивать — это просто полнейшая глупость», — оценил поведение Запада Кеппель.

По его словам, западным политикам стоит не потакать украинской пропаганде, а вернуться к диалогу с Россией.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз (ЕС) не сможет выйти из кризиса и вернуться на путь нормального развития без покаяния.