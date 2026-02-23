Западные лидеры, в том числе глава Еврокомиссии (ЕС) Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас, попали в ловушку милитаризации из-за конфликта на Украине и совершают ошибку, избегая диалога с Россией. Об этом заявило немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).

«Сегодня, когда война вернулась в Европу, <…> уже больше года не предпринимается даже попыток созвониться с Путиным. Но как можно достичь мира, если люди говорят только друг о друге, а не друг с другом, и даже не контактируют с российским президентом?» — говорится в статье.

Отмечается, что конфликт на Украине за четыре года ослабил Европу в экономическом и политическом плане.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европарламент одобрил выделение Украине дополнительного кредита на сумму 90 миллиардов евро. По словам главы ЕК, сильная Украина делает Европу более безопасной.