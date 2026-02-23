Страны Запада должны прислушаться к законным требованиям России в украинском конфликте, если не стремятся к его разрушению. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в ходе выступления перед Совбезом ООН, передает РИА Новости.

По его словам, государства-члены НАТО перешли красную линию, «втянув Украину в орбиту НАТО» и превратив ее в прифронтовую страну против России.

«На Западе нет никакого желания признать, что у России есть законные основания для беспокойства о собственной безопасности», — отметил Дизен.

По его словам, западные страны, по-прежнему, последовательно движутся к уничтожению Украины и к собственному поражению.

Ранее Дизен заявил, что усилия «коалиции желающих» направлены на продолжение конфликта на Украине. По его словам, Европа хочет привлечь Киев ближе к своей сфере влияния и сохранить вовлеченность Вашингтона в обеспечение безопасности блока.