Тегеран легитимно ответит в случае атаки Вашингтона

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран даст «справедливый и легитимный» ответ в случае атаки со стороны США.

В интервью телеканалу CBS News он подчеркнул, что возможный удар Вашингтона станет актом агрессии, а ответ Ирана будет самозащитой.

«Если США атакуют нас, у нас будет полное право защищать себя», — сказал министр.

По словам Аракчи, иранские ракеты не способны поразить территорию США, поэтому возможный ответ может быть направлен против американских баз в регионе.

При этом он отметил, что, как дипломат, не намерен обсуждать военные планы, и призвал сосредоточиться на дипломатическом урегулировании.

Ранее глава оманского МИД Бадр аль-Бусаиди сообщил, что переговоры Ирана и США пройдут 26 февраля в Женеве.