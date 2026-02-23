Внутри Европейского союза (ЕС) растет недоверие из-за Украины. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем обращении к нации, опубликованном в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

© Lenta.ru

«Внутри ЕС жесточайшим образом возрастает недоверие. Если ЕС будет предпочитать интересы Украины законным интересам государств — членов ЕС, то это приведет к неспособности ЕС принимать важные решения», — сказал Фицо.

По его словам, руководство ЕС не защищает интересы членов объединения, а продолжает поддерживать Украину в конфликте с Россией.

Ранее Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину. По мнению политика, Владимир Зеленский действует в отношении их страны злонамеренно, а дело кроется в том, что он не готов принимать мирный подход республики по урегулированию кризиса на Украине.