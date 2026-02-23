Вагенкнехт призвала власти Германии ради мира отменить санкции против Ирана

Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт призвала власти Германии отменить санкции против Тегерана и не допустить использования американских военных баз в ФРГ для возможных ударов по Ирану.

В своём аккаунте в соцсети X она заявила, что правительство должно задействовать «все дипломатические рычаги», чтобы предотвратить войну и добиться урегулирования через переговоры.

«Важным шагом стала бы отмена санкций против Ирана, чтобы сделать возможным диалог и предотвратить дальнейшее ухудшение положения местного населения Ирана», — говорится в публикации.

Кроме того, политик призвала запретить США использовать военные базы в Германии для поддержки возможных военных действий против Ирана. Вагенкнехт подчеркнула, что возможную эскалацию между Вашингтоном и Тегераном необходимо предотвратить любой ценой.

Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщила, что в Тегеране считают высоким риск ударов со стороны США, несмотря на дипломатические контакты. Иранские вооружённые силы приведены в повышенную готовность и провели серию учений.