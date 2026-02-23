Россияне не обращались в консульство за помощью в Мексике

Граждане России, находящиеся в Мексике, не обращались в консульство за помощью в связи с беспорядками в стране.

Об этом РИА Новости сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Мехико Яков Фёдоров.

«У нас обращений пока не было, но, видимо, будут. Я увидел, что пишут, что какие-то наши туристы застряли в аэропорту Гвадалахары, сейчас будем выяснять», — заявил он.

В Мексике ранее начались беспорядки после ликвидации главы наркокартеля «Новое поколение Халиско».

Члены наркокартеля атаковали взрывчаткой базу Нацгвардии Мексики.

Власти Соединённых Штатов призвали американцев, которые сейчас находятся в Мексике, укрыться в убежищах на фоне хаоса в стране.