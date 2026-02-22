США призвали находящихся в Мексике американцев укрыться в убежищах
Власти Соединённых Штатов призвали американцев, которые сейчас находятся в Мексике, укрыться в убежищах на фоне хаоса в стране.
Предупреждения распространяются на штат Халиско и районы в штатах Тамаулипас, Мичоакан, Герреро и Нуэво-Леон. Беспорядки вспыхнули в Мексике после убийства лидера наркокартеля — Немесио Осегера Сервантеса, известного как Эль Менчо.
На кадрах, которые публикует Telegram-канал RT, — подожжённый транспорт в городах Мексики.
В Мексике ранее начались беспорядки после ликвидации главы наркокартеля «Новое поколение Халиско».
Члены наркокартеля атаковали взрывчаткой базу Нацгвардии Мексики.