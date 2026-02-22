США призвали находящихся в Мексике американцев укрыться в убежищах

Власти Соединённых Штатов призвали американцев, которые сейчас находятся в Мексике, укрыться в убежищах на фоне хаоса в стране.

Предупреждения распространяются на штат Халиско и районы в штатах Тамаулипас, Мичоакан, Герреро и Нуэво-Леон. Беспорядки вспыхнули в Мексике после убийства лидера наркокартеля — Немесио Осегера Сервантеса, известного как Эль Менчо.

На кадрах, которые публикует Telegram-канал RT, — подожжённый транспорт в городах Мексики.

В Мексике ранее начались беспорядки после ликвидации главы наркокартеля «Новое поколение Халиско».

Члены наркокартеля атаковали взрывчаткой базу Нацгвардии Мексики.