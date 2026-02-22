Главарь мексиканского наркокартеля "Новое поколение Халиско" (CJNG) по прозвищу Эль Менчо умер от ранений, полученных в ходе спецоперации вооруженных сил республики. Как сообщило в Х Министерство национальной обороны Мексики, он умер во время транспортировки по воздуху в госпиталь ведомства в столице страны.

"Во время спецоперации военный персонал подвергся нападению, поэтому в защиту своей целостности они отразили агрессию, в результате чего четыре члена преступной группировки CJNG умерли на месте, трое получили тяжелые ранения и умерли во время их транспортировки по воздуху в Мехико; среди этих последних находится Рубен Н. по прозвищу Эль Менчо", - говорится в официальном заявлении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что окончательной идентификацией тела займутся компетентные органы. В ведомстве добавили, что в ходе столкновения ранения также получили трое военнослужащих, они доставлены в медицинские учреждения Мехико.

В Мексике картели организовали беспорядки на фоне слухов о ликвидации Эль Менчо

На месте операции изъято вооружение, включая ракетные установки, способные сбивать воздушные суда, и бронеавтомобили. Действия силовиков координировались с участием Национального разведывательного центра, прокуратуры и при информационном содействии властей США.