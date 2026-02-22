Фицо попросит остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину

Фицо 23 февраля попросит остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что 23 февраля попросит оператора системы страны остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину.
«Завтра я нанесу визит в государственную компанию SEPS и попрошу её, чтобы она остановила аварийные поставки электроэнергии на Украину», — написал политик в соцсетях.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о прекращении поставок дизельного топлива на Украину.
Фицо также заявил, что завод Slovnaft остановил поставки дизеля Киеву.