$76.7590.28

Фицо 23 февраля попросит остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину

RT на русскомиещё 1

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что 23 февраля попросит оператора системы страны остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину.

Фицо попросит остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину
© Global look
«Завтра я нанесу визит в государственную компанию SEPS и попрошу её, чтобы она остановила аварийные поставки электроэнергии на Украину», — написал политик в соцсетях.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о прекращении поставок дизельного топлива на Украину.

Фицо также заявил, что завод Slovnaft остановил поставки дизеля Киеву.