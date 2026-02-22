Нетаньяху предложил создать международный союз против радикального ислама

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе заседания кабинета министров сообщил о намерении сформировать широкую коалицию государств Ближнего Востока и соседних регионов. Целью этого объединения является противостояние радикальным группировкам как шиитского, так и суннитского толка.

«В перспективе, как я это вижу, мы создадим целую систему – своего рода шестиугольник союзов вокруг или внутри Ближнего Востока, включающий Индию, арабские страны, африканские государства, страны Средиземноморья – Грецию и Кипр, а также страны Азии, о которых я пока не буду распространяться. Позже я представлю это в упорядоченном виде», – отметил политик.

Как заявил премьер, в альянс войдут страны, чьи оценки существующих рисков и опасностей совпадают. Речь идёт о противодействии радикальной шиитской оси, по объектам которой Израиль уже проводил удары, а также формирующемуся экстремистскому суннитскому блоку. Нетаньяху отметил общность взглядов этих государств на региональную обстановку и указал, что их совместные усилия будут высокоэффективными. Такой союз, по его словам, позволит усилить их влияние и создать условия для стабильности и безопасности в перспективе.

Напоминаем, ранее в Израиле экстренным службам приказали быть готовыми к войне.