CNN: Украина столкнулась с серьезным демографическим кризисом

На Украине наблюдается глубочайший демографический кризис.

© Global look

Об этом пишет CNN.

«Страна также столкнулась с шокирующими потерями на фронте, кроме этого, миллионы человек уехали за границу», — объясняют причины кризиса авторы публикации.

Журналисты отметили, что тенденция к снижению рождаемости является общеевропейской, однако на Украине в настоящее время демография «практически рухнула», заключили в публикации.

О том, что Украина стоит на пороге масштабного демографического кризиса, писало ранее агентство Reuters. По данным Института демографии Национальной академии наук Украины, до начала конфликта население страны составляло 42 млн человек. Сейчас это число сократилось до менее чем 36 млн.