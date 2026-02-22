Глава МИД Ирана пригрозил США "легитимным ответом" на нападение

В случае атаки США Тегеран будет вынужден нанести легитимный и законный удар по американским военным базам на Ближнем Востоке. Об этом в эфире CBS заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Глава иранской дипломатии отметил, что страна в полной мере воспользуется своим «легитимным и законным» правом на защиту, «если США атакуют нас».

«Наши ракеты не могут ударить по американской территории, поэтому, видимо, потребуются иные меры, удар по базам США в регионе. Это факт», — сказал Аракчи.

Он добавил, что по-прежнему считает возможным дипломатическое решение и достижение договоренностей с Вашингтоном. По его словам, Тегеран не откажется от ядерной программы, так как обогащение урана — это суверенное право.

В воскресенье бывший агент ЦРУ заявил западным СМИ, что решение о нападении на Иран уже приняли в Вашингтоне. Удары могут нанести уже в начале недели.