Премьер Гренландии отказался принимать госпитальный корабль США

Гренландия отказывается принимать американское госпитальное судно, которое отправил для лечения местных жителей президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил глава гренландского правительства Йенс-Фредерик Нильсен, передает ТАСС.

Гренландский политик написал в соцсетях, что острову не нужна медицинская помощь со стороны США и кораблю будет отказано в приеме. По его словам, в Гренландии существует государственная система здравоохранения, и лечение для граждан бесплатное, в отличие от Штатов, где «за визит к врачу нужно платить».

Нильсен добавил, что власти Гренландии всегда «открыты для диалога и сотрудничества, в том числе и с США», но решения будут принимать сами.

«Диалог и сотрудничество требуют уважения к решениям, касающимся нашей страны, принимаемым здесь, у нас дома», — отметил он.

Накануне Трамп https://news.rambler.ru/world/56079172-tramp-zayavil-chto-ssha-napravyat-gospitalnoe-sudno-k-grenlandii/

сообщил, что направит «прекрасное госпитальное судно» к берегам Гренландии, чтобы оказать медицинскую помощь «больным жителям, о которых никто не думает». По словам президента, инициативу поддержал «фантастический губернатор Луизианы Джефф Лэндри», и «судно уже в пути».