Премьер Гренландии отказался принимать госпитальный корабль США

Майк Габриелян

Гренландия отказывается принимать американское госпитальное судно, которое отправил для лечения местных жителей президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил глава гренландского правительства Йенс-Фредерик Нильсен, передает ТАСС.

Гренландский политик написал в соцсетях, что острову не нужна медицинская помощь со стороны США и кораблю будет отказано в приеме. По его словам, в Гренландии существует государственная система здравоохранения, и лечение для граждан бесплатное, в отличие от Штатов, где «за визит к врачу нужно платить».

Нильсен добавил, что власти Гренландии всегда «открыты для диалога и сотрудничества, в том числе и с США», но решения будут принимать сами.

«Диалог и сотрудничество требуют уважения к решениям, касающимся нашей страны, принимаемым здесь, у нас дома», — отметил он.

Накануне Трамп

сообщил, что направит «прекрасное госпитальное судно» к берегам Гренландии, чтобы оказать медицинскую помощь «больным жителям, о которых никто не думает». По словам президента, инициативу поддержал «фантастический губернатор Луизианы Джефф Лэндри», и «судно уже в пути».