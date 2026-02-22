По делу о взрыве во Львове задержали девушку

По делу о взрыве во Львове правоохранители задержали девушку.

Об этом пишет «СТРАНА.ua», ссылаясь на источник в полиции.

«Девушку, устроившую теракт во Львове, зовут Ирина Анатольевна Саветина, 1992 года рождения... Она приехала во Львов из города Костополь Ровенской области», — сообщают журналисты.

Ранее сообщалось, что в центре Львова раздались взрывы.

Мэр города Андрей Садовой уточнил, что в результате инцидента пострадали 14 человек, их доставили в больницу.

Владимир Зеленский сообщил о задержаниях в рамках расследования взрыва во Львове.