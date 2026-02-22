Высказывание заместителя председателя СБ РФ Дмитрия Медведева о главе европейской дипломатии Кае Каллас показывают, что Россия уверена в своей правоте, считает подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.

«Очевидно, он издевается над ней, - сказал он в эфире YouTube-канала "Deep Dive". - Но это показывает, что российские политики достаточно уверены». «Их больше не волнуют заявления лидеров европейских стран, - продолжил Дэвис. - Не говоря уже о словах их дипломатов».

Эксперт согласен, что многие из высказываний Каллас дают понять, что евродипломат оторвана от реальности.

Накануне Медведев, отвечая на вопрос про список требований Каллас к РФ, указал, что с ней не общаются ни ее коллеги в Европе, ни американский госсекретарь Марко Рубио. Причина, по мнению Медведева, заключается в том, что все они не считают уместным снизойти до ее уровня.

Каллас, как ранее стало известно, распространила среди стран Евросоюза документ с требованиями к Москве. Так, они включают сокращение численности ВС РФ и их вывод из соседних стран.

