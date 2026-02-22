Иран дал понять о готовности к компромиссу по ядерной программе

На переговорах с США Иран сигнализировал о возможности пойти на компромисс по своей ядерной программе. Как сообщает Reuters, источник, близкий к переговорам, Тегеран всерьез рассматривает комбинацию мер, которые могут разрядить многолетнюю напряженность вокруг его атомных разработок.

В число обсуждаемых шагов входит экспорт части запасов высокообогащенного урана, снижение степени обогащения наиболее чистого урана, а также создание регионального консорциума по обогащению. Эти уступки предлагаются в обмен на официальное признание права Ирана на обогащение урана в мирных целях, что долгое время было ключевым требованием исламской республики.

Иранские власти также подчеркивают экономическую выгоду от потенциальной сделки для обеих сторон. По словам чиновника, знакомого с ходом переговоров, в рамках обсуждаемого пакета США предложены «возможности для серьезных инвестиций и получения ощутимых экономических интересов», в частности, в нефтяной промышленности Ирана.

В Тегеране, однако, дали понять, что не намерены передавать контроль над своими природными ресурсами. Американские компании смогут участвовать в нефтегазовых проектах в Иране исключительно в роли подрядчиков, но не более того.