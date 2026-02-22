Маск сделал признание после вопроса о счастье

Американский предприниматель, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск написал в соцсети X, что нечасто бывает счастлив.

Его пост стал ответом на вопрос одного из пользователей: «Думаете, Илон Маск счастливее нас или просто громче?».

В начале месяца бизнесмен опубликовал сообщение в X, в котором заявил, что за деньги нельзя купить счастье. Он написал, что люди, утверждавшие это до него, были правы. Маск добавил грустный смайлик, намекая, что сам тоже находится в такой ситуации.

Пост появился на фоне обсуждения состояния предпринимателя. Он стал первым в истории человеком с капиталом в $800 млрд, а в будущем может оказаться первым триллионером.

Маск подсчитал, что выплатит за всю жизнь налогов на $500 млрд

До этого Маск рассказывал, что его налоговые выплаты были столь велики, что вызвали сбой в компьютерной системе Налоговой службы США. По его словам, ведомству пришлось обновить программное обеспечение, чтобы обработать данные.