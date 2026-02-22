На территории резиденции Трампа застрелили вооруженного мужчину

Правоохранители застрелили 20-летнего мужчину «после несанкционированного проникновения» на территорию резиденции президента Соединенных штатов Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Секретную службу США.

Инцидент произошел 22 февраля около 1:30 утра по восточному времени (06:30 по Гринвичу). Личность погибшего пока не раскрывается, мотивы неизвестны.

Молодой человек был замечен у северных ворот резиденции с предметом, похожим на дробовик, и канистрой с топливом, пояснили в Секретной службе.

Агенты Секретной службы США и заместитель шерифа попробовали вступить с ним в контакт. Мужчина проигнорировал их и сотрудники правоохранительных органов открыли огонь.

По данным агентства, в момент инцидента в резиденции никого не было — в настоящее время Трамп находится в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что в США приговорили к пожизненному заключению Райна Раута по делу о покушении на Дональда Трампа на гольф-поле во Флориде.