На территории резиденции Трампа застрелили вооруженного мужчину

Силовики застрелили мужчину у резиденции Трампа во Флориде
Правоохранители застрелили 20-летнего мужчину «после несанкционированного проникновения» на территорию резиденции президента Соединенных штатов Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Секретную службу США.
Инцидент произошел 22 февраля около 1:30 утра по восточному времени (06:30 по Гринвичу). Личность погибшего пока не раскрывается, мотивы неизвестны.
Молодой человек был замечен у северных ворот резиденции с предметом, похожим на дробовик, и канистрой с топливом, пояснили в Секретной службе.
Агенты Секретной службы США и заместитель шерифа попробовали вступить с ним в контакт. Мужчина проигнорировал их и сотрудники правоохранительных органов открыли огонь.
По данным агентства, в момент инцидента в резиденции никого не было — в настоящее время Трамп находится в Вашингтоне.
Ранее сообщалось, что в США приговорили к пожизненному заключению Райна Раута по делу о покушении на Дональда Трампа на гольф-поле во Флориде.