France Info: Франция вызовет посла США из-за заявления о смерти активиста
МИД Франции вызовет американского посла Чарльза Кушнера — отца Джареда Кушнера, мужа дочери президента США Дональда Трампа.
Причина — его высказывания о гибели ультраправого активиста Квентина Деранка, который погиб в ходе столкновений с антифашистами в Лионе.
Об этом сообщает France Info.
«Мы отвергаем любые попытки использовать эту трагедию... в политических целях», — заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
Он добавил, что Франция не нуждается в уроках по вопросам насилия.
Недавно дипмиссия США опубликовала заявление в соцсетях, в котором говорилось, что радикальные левые движения, склонные к насилию, находятся на подъёме и их роль в смерти Квентина Деранка демонстрирует угрозу.
Ранее издание La Tribune писало, что французский лидер Эммануэль Макрон направил письмо Трампу с просьбой отменить санкции против французских граждан. Речь идёт об экс-еврокомиссаре Тьерри Бретоне и судье Международного уголовного суда Николя Гийу.
Действия Макрона уже раскритиковал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.