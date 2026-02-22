Франция вызовет посла США из-за заявления о смерти активиста

МИД Франции вызовет американского посла Чарльза Кушнера — отца Джареда Кушнера, мужа дочери президента США Дональда Трампа.

Причина — его высказывания о гибели ультраправого активиста Квентина Деранка, который погиб в ходе столкновений с антифашистами в Лионе.

Об этом сообщает France Info.

«Мы отвергаем любые попытки использовать эту трагедию... в политических целях», — заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Он добавил, что Франция не нуждается в уроках по вопросам насилия.

Недавно дипмиссия США опубликовала заявление в соцсетях, в котором говорилось, что радикальные левые движения, склонные к насилию, находятся на подъёме и их роль в смерти Квентина Деранка демонстрирует угрозу.

Ранее издание La Tribune писало, что французский лидер Эммануэль Макрон направил письмо Трампу с просьбой отменить санкции против французских граждан. Речь идёт об экс-еврокомиссаре Тьерри Бретоне и судье Международного уголовного суда Николя Гийу.

Действия Макрона уже раскритиковал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.