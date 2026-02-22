Папа римский посвятил речь украинскому кризису

Папа римский Лев XIV призвал прекратить украинский конфликт. Он заявил, что любая война является «отпечатком боли, которым отмечены поколения». Религиозный деятель выступил с проповедью на площади Святого Петра, сообщает Ватикан.

В своей речи понтифик заявил, что украинский конфликт длится уже 4 года и сопровождается большими жертвами.

«Каждая война — это рана, нанесенная всему человечеству, она оставляет за собой смерть, разрушения и отпечаток боли, которым отмечены целые поколения», — сказал папа.

По его словам, мир нельзя откладывать.

«По этой причине я вновь усиливаю мой призыв: пусть оружие замолчит, бомбардировки прекратятся. Пусть будет достигнуто прекращение огня и усилен диалог, открывающий дорогу миру», — добавил религиозный деятель.

Он призвал всех молиться за мир.

Ранее сообщалось, что Ватикан решил не присоединяться к «Совету мира», учрежденному президентом США Дональдом Трампом..