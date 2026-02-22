Die Welt: США «сливают» Украину и другие зарубежные миссии

Соединенные Штаты требуют от партнеров по НАТО сократить зарубежные миссии, сосредоточиться на ключевых задачах обороны, пишет обозреватель Виктор Джек в статье для немецкой газеты Die Welt.

По его данным,США при Дональде Трампе подталкивают НАТО к масштабной перезагрузке, желают убедить оборонительный союз резко свернуть ряд зарубежных направлений.

Изменения могут затронуть Украину, Ирак, Косово и индо-тихоокеанских партнеров: страны будут исключены из саммитов альянса, уточнил автор статьи.

Обозреватель заметил, что именно эти направления давно раздражают президента США и и его сторонников из движения MAGA.

«Эта инициатива отражает курс Белого дома на то, чтобы вновь рассматривать НАТО как строго евро-атлантический оборонительный альянс и отказаться от многолетней стратегии расширения — от антикризисного управления до глобальных партнерств и «ценностных» инициатив», — отметил Джек.

Такая перенастройка может сократить присутствие НАТО в бывших зонах боевых действий, пояснил журналист. По его оценке, одновременно это может привести к тому, что этим летом страны вроде Украины окажутся фактически «слиты».