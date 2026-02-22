Политики ЕС пытаются давить на Россию и предъявляют бессмысленные требования вроде вывода российских миротворцев из Приднестровской республики. Об этом заявил экс-замглавы МИД Приднестровья, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. Его цитирует РИА Новости.

Шорников подчеркнул, что Евросоюз действует бессмысленно, предъявляя России заведомо невыполнимые требования, касающиеся Тирасполя.

«Давить на Россию через выкручивание рук Приднестровью не самый эффективный метод сохранения своего регионального влияния», — сказал Шорников.

По его словам, политическое влияние Брюсселя быстро снижается, он превращается в регионального игрока. Молдавия пока остается в поле влияния ЕС, но соцопросы показывают, что все меньше жителей республики желают «евроинтегрироваться».

«Морок, который в течение двух десятилетий позволял манипулировать общественным сознанием на молдавских выборах, рассеивается», — сказал Шорников.

Он добавил, что Брюссель не сможет в дальнейшем оправдывать свой экономический крах украинским конфликтом. Это вызовет политические потрясения, и империя ЕС рухнет.