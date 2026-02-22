Зеленский рассказал о закрытых деталях теракта во Львове

Не все детали о теракте во Львове, жертвой которого стали 16 человек, можно раскрывать публично. Так трагедию прокомментировал в Украины Владимир Зеленский.

«Министр внутренних дел Украины доложил о деталях расследования теракта во Львове. Не все сейчас можно говорить публично», — заявил украинский лидер.

О каких именно деталях расследования идет речь, не уточняется. Зеленский также рассказал, что по делу задержаны несколько человек.

Теракт во Львове произошел в ночь с 21 на 22 февраля. Известно, возле городского СИЗО взорвался автомобиль. Жертвой взрыва стала 23-летняя сотрудница полиции.