Зеленский рассказал о закрытых деталях теракта во Львове
Не все детали о теракте во Львове, жертвой которого стали 16 человек, можно раскрывать публично. Так трагедию прокомментировал в Украины Владимир Зеленский.
Задержан предполагаемый исполнитель теракта во Львове
О каких именно деталях расследования идет речь, не уточняется. Зеленский также рассказал, что по делу задержаны несколько человек.
Теракт во Львове произошел в ночь с 21 на 22 февраля. Известно, возле городского СИЗО взорвался автомобиль. Жертвой взрыва стала 23-летняя сотрудница полиции.