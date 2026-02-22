Мэр Киева Виталий Кличко призвал президента США Дональда Трампа «быть на стороне Украины» в ходе переговоров с Россией. Об этом сообщает Sky News.

Кличко отметил, что поддержка США имеет для Украины «критически важное значение».

«Если мы защищаем свои национальные интересы, говорим о мире и о демократии, администрация Трампа должна быть на стороне Украины. Украина — крупнейшая страна в Европе, и стабильность в самых больших государствах Европы может обеспечить устойчивость всего региона», — подчеркнул Кличко.

При этом Sky News отмечает, что Кличко с трудом ответил на вопрос о доверии Трампу и его словам предшествовала долгая пауза.

Мэр Киева предостерёг Зеленского от «следования повестке Путина»

«Я стараюсь ему доверять, но иногда мне не совсем понятны заявления президента Трампа относительно мира на Украине. Мир на Украине очень важен», — сказал Кличко.

Также мэр Киева подчеркнул, что итоговое мирное соглашение по Украине не должно быть «соглашением о капитуляции».

Недавно спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что в ближайшее время ожидаются «хорошие новости» по теме урегулирования украинского кризиса. Также он подчеркнул, что президент России Владимир Путин во время встреч был с ним честен.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что Россия и США требуют, чтобы Украина вывела войска с территории Донбасса для урегулирования конфликта. До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна быстрее занять более гибкую позицию в вопросе мирного урегулирования кризиса.

