NYT: Али Хаменеи поручил разработать план действий на случай его убийства

Верховный лидер Ирана также настоял на создании алгоритма при нарушении системы управления страной в условиях возможного военного конфликта с США.

Информацию опубликовала The New York Times со ссылкой на шесть высокопоставленных чиновников республики и членов Корпуса стражей исламской революции.

В статье отмечается, что Хаменеи делегировал часть полномочий узкому кругу доверенных лиц и распорядился сформировать многоуровневую систему преемственности как в военном командовании, так и в гражданском управлении. Координацию ключевых решений он поручил бывшему спикеру парламента и секретарю Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани.