Сеул потребовал снять баннер «Победа будет за нами» с посольства России

Министерство иностранных дел Южной Кореи потребовало от посольства России снять баннер с надписью «Победа будет за нами», размещенный на фасаде здания дипмиссии в Сеуле.

По данным южнокорейских СМИ, власти страны осудили размещенный на здании посольства баннер и потребовали его снять. На фасаде дипмиссии РФ был вертикально вывешен длинный баннер в цветах российского триколора.

В МИД также выразили недовольство «недавними высказываниями» посла России Георгия Зиновьева, не уточнив, о каких именно заявлениях идет речь.

— В связи с требованием о снятии баннера на здании посольства России в Республике Корея... мы уже довели до российской стороны нашу позицию в отношении недавнего размещения баннера на внешней стене здания посольства России в Республике Корея, — сообщили представители ведомства в беседе с РИА Новости.

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла Сеул от необдуманных шагов, среди которых — поставки украинской армии летального оружия. Дипломат отметила, что Россия не станет безучастно наблюдать за тем, как южнокорейское оружие передается Киеву.